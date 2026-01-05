الجامعات الكورية ترفض 162 طالبا متورطين في أعمال عنف مدرسية

Photo : YONHAP News

رفضت الجامعات الكورية أكثر من 160 طالبا متورطا في أعمال عنف مدرسية خلال عملية القبول المستمر للعام الدراسي 2026.ووفقا لبيانات من عشر جامعات وطنية حصل عليها مكتب النائبة البرلمانية "جين سون مي" من الحزب الديمقراطي الحاكم، فقد تم خصم نقاط من 180 متقدما في تسع جامعات ممن لديهم سجل في ارتكاب أعمال عنف مدرسية. وفي النهاية، تم استبعاد 162 طالبا، أي ما يعادل 90% منهم.وكانت جامعة كانغ وان الوطنية الأكثر رفضا بواقع 37 متقدما، تلتها جامعة كيونغ سانغ الوطنية بـ29 متقدما، ثم جامعة كيونغ بوك الوطنية بـ28 متقدما، وأخيرا جامعة جون بوك الوطنية بـ18 متقدما.ولم يكن هناك أي متقدم لديه سجل في العنف المدرسي في جامعة سيول الوطنية.ومع ذلك، قُبل ثمانية عشر متقدما ممن لديهم مثل هذه السجلات في جامعات كانغ وان، وتشون نام، وتشونغ نام، وكيونغ سانغ الوطنية.ومن المتوقع أن يرتفع عدد حالات الرفض مع استمرار انتظار نتائج القبول العادية في الجامعات.