المحكمة تزيد التعويضات للمتقدمين لاختبار القدرات الجامعية للعام 2024

Photo : YONHAP News

أيدت محكمة الاستئناف في سيول حُكم المحكمة الأقل الذي يقضي بإلزام الدولة بتعويض المتقدمين للاختبار عن الأضرار التي لحقت بهم بعد أن دق جرس انتهاء اختبار القدرات الدراسية الجامعية للعام الدراسي 2024 قبل دقيقة واحدة من موعده في إحدى قاعات الاختبار في سيول.وأمرت محكمة سيول العليا مؤخرا الحكومة بدفع مليوني وون إضافية، أي ما يعادل 1400 دولار أمريكي تقريبا، لكلٍّ من الـ42 شخصا الذين خضعوا لامتحان القبول الجامعي في مدرسة كيونغ دونغ الثانوية في حي صونغ بوك في سيول في نوفمبر من عام 2023.وكانت المحكمة الأقل درجة قد حكمت سابقا بتعويض يتراوح بين مليون وثلاثة ملايين وون لكلٍّ من هؤلاء الـ42 شخصا، الذين رفعوا دعوى قضائية في مارس 2025. وقالت محكمة الاستئناف إن المدّعين لا بدّ أنهم عانوا من اضطراب كبير نظرا لأهمية الامتحان، ولكن بناء على الأدلة، يصعب الجزم بأن رفضهم من الجامعات التي اختاروها كان بسبب ما حدث.وقد قرع المراقب المسؤول عن الامتحان في مدرسة كيونغ دونغ الثانوية في 16 نوفمبر 2023 جرس الامتحان قبل دقيقة من الموعد المحدد عن طريق الخطأ في نهاية امتحان اللغة الكورية، وبعد ذلك مُنح الممتحنون دقيقة ونصف إضافية.