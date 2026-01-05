حوالي 30 ألف مشترك يتركون كي تي خلال 3 أيام من إلغاء رسوم إنهاء الاشتراك

Photo : YONHAP News

أنهى حوالي 30 ألف مشترك عقودهم مع شركة كي تي، ثاني أكبر شركة اتصالات متنقلة في كوريا الجنوبية، في الأيام الثلاثة الأولى من قرار الشركة بإلغاء رسوم إنهاء الاشتراك، على خلفية اختراق أمني حديث.ووفقا لمصادر في القطاع، فقد ألغى 31 ألفا و634 مشتركا عقودهم مع كي تي في الفترة بين الأربعاء والجمعة، منهم 18 ألفا و720 مشتركا وقعوا عقودا جديدة مع شركة إس كي، الشركة الرائدة في هذا المجال، بينما اختار 7272 مشتركا التوقيع مع شركة إل جي يوبلاس، ثالث أكبر شركة اتصالات، واختار الباقون باقات خدمات مع شركات تشغيل شبكات الهاتف المحمول الافتراضية.وفي وقت سابق، كشف تحقيق مشترك بين الحكومة والقطاع المدني عن اختراق أرقام الهواتف المحمولة، وأرقام هوية المشتركين الدوليين، وأرقام هوية أجهزة الاتصالات الدولية لـ2227 مستخدما لشركة كي تي، وذلك بعد أن تمكنت خلية صغيرة غير قانونية من الوصول إلى شبكتها الداخلية. كما أسفر هذا الوصول غير القانوني عن عمليات دفع صغيرة غير مصرح بها بقيمة إجمالية قدرها 243 مليون وون كوري، أي ما يعادل 168 ألف دولار أمريكي تقريبا، مما أثر على 368 مستخدما.وسوف تواصل كي تي إعفاء عملائها من رسوم الإلغاء حتى 13 يناير.