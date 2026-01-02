كوريا الجنوبية تراقب الوضع في فنزويلا وتتعهد بضمان سلامة مواطنيها

Photo : YONHAP News

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، أمس الأحد، أنها تراقب عن كثب الوضع في فنزويلا في أعقاب إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس نيكولاس مادورو، وأنها تبذل قصارى جهدها لضمان سلامة مواطنيها هناك.وفي بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، أعربت الحكومة الكورية عن أملها في عودة الديمقراطية إلى فنزويلا بطريقة تحترم إرادة الشعب الفنزويلي، وأن يتم استقرار الوضع سريعا عبر الحوار. كما حثت جميع الأطراف على بذل أقصى الجهود لتخفيف حدة التوترات الإقليمية.وكانت الوزارة قد عقدت يوم السبت اجتماعا طارئا لمراجعة تدابير سلامة المواطنين الكوريين الجنوبيين في فنزويلا في أعقاب العملية العسكرية الأمريكية المفاجئة والإطاحة بالرئيس الفنزويلي. ودعت النائبة الثانية لوزير الخارجية، كيم جين آه، التي ترأست الاجتماع، المسؤولين إلى بذل كل جهد ممكن لضمان سلامة المواطنين الكوريين الجنوبيين، مشيرة إلى أن الأوضاع على أرض الواقع قد تتدهور.وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم السبت أنها نفذت عملية عسكرية في فنزويلا، وألقت القبض على مادورو وزوجته، وستتولى إدارة البلاد حتى يتم التوصل إلى انتقال آمن للسلطة.