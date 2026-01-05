الرئيس الكوري يعقد مباحثات قمة مع الرئيس الصيني في بكين اليوم الاثنين

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يعقد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" مباحثات قمة مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ" في بكين اليوم الاثنين. وسوف تكون هذه القمة الثانية بينهما منذ تولي "لي" منصبه، وذلك بعد شهرين من أولى محادثاتهما على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، آبيك، في كيونغ جو في الأول من نوفمبر الماضي.وإلى جانب القمة، سيعقد الجانبان مراسم توقيع عشر مذكرات تفاهم تهدف إلى توسيع التبادلات الثنائية في مجالات تشمل الاقتصاد والصناعة والمناخ والنقل، يليها مأدبة عشاء رسمية.وفي وقت سابق، صرح وي صونغ لاك مدير مكتب الأمن القومي الكوري، بأن الرئيسين سيجريان مناقشات معمقة حول التدابير العملية لمعالجة القضايا المتعلقة بسبل تحقيق السلام، استنادا إلى اتفاقهما في كيونغ جو على استئناف العلاقات الثنائية بشكل كامل. ومن المتوقع أيضا أن تتناول القمة قضايا أمنية مثل شبه الجزيرة الكورية والوجود الصيني في البحر الأصفر، بالإضافة إلى إمكانية تخفيف القيود الصينية المفروضة على المحتوى الثقافي الكوري.وقبل انعقاد القمة، سيحضر الرئيس لي منتدى الأعمال الكوري الجنوبي الصيني، حيث يلتقي بقادة الأعمال من كلا البلدين لمناقشة سبل توسيع التعاون الاقتصادي.