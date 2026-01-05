كوريا الشمالية تقول إنها أجرت تدريبات إطلاق صواريخ فرط صوتية

Photo : KCNA / Yonhap News

قالت كوريا الشمالية إنها أجرت تدريبات إطلاق صواريخ فرط صوتية أمس الأحد.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين أنه تم إطلاق صواريخ فرط صوتية من منطقة "ريوك بو" في بيونغ يانغ باتجاه الشمال الشرقي، وقد أصابت أهدافا محددة على بُعد ألف كيلومتر في بحر الشرق. وأضاف التقرير أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون شاهد تلك التدريبات، وقال إن إظهار جاهزية وقوة الضربات الاستراتيجية للخصوم بشكل متكرر يُعد وسيلة مهمة وفعالة لردع الحرب. وشدد كيم على أن هذه الأنشطة تهدف إلى تعزيز الردع النووي تدريجيا، مشيرا إلى أن "الأزمة الجيوسياسية الأخيرة والأحداث الدولية المعقدة" تُؤكد الحاجة إلى مثل هذه الجهود.ورغم أن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية لم توضح المقصود بعبارة كيم جونغ أون "الأزمة الجيوسياسية الأخيرة والأحداث الدولية المعقدة"، فقد فُسِّرت تصريحاته على أنها إشارة إلى الضربات العسكرية الأمريكية الأخيرة على فنزويلا واعتقال رئيسها نيكولاس مادورو.وأشار التقرير إلى أن التدريبات تهدف إلى تقييم جاهزية منظومة الأسلحة فرط الصوتية، وتحسين كفاءة جنود إطلاق الصواريخ، وتقييم استدامة وفعالية قدرات الردع الحربي لكوريا الشمالية.