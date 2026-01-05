نسبة كبار السن في كوريا تتجاوز 21%

Photo : YONHAP News

واصل عدد سكان كوريا الجنوبية الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما نموه خلال العام الماضي، حيث شكلوا أكثر من 21% من إجمالي عدد السكان المسجلين في البلاد.ووفقا لتحليل نشرته وزارة الداخلية والأمن أمس الأحد، بلغ عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما 10 ملايين و840 ألفا و822 نسمة في عام 2025، بزيادة قدرها 584 ألف نسمة، أي بنسبة 5.69%، مقارنة بالعام السابق.وشكل كبار السن 21.21% من إجمالي السكان المسجلين في كوريا والبالغ عددهم 51 مليونا و117 ألفا و378 نسمة.وقد دخلت كوريا الجنوبية مرحلة الشيخوخة المفرطة في عام 2024، عندما تجاوزت نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر 20%، حيث تصنف الأمم المتحدة المجتمعات إلى "مجتمعات متقدمة في السن" عندما يشكل من تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر 7% على الأقل من السكان، و"مجتمعات متقدمة في السن" عندما تبلغ نسبتهم 14% أو أكثر، و"مجتمعات متقدمة في السن جدا" عندما تبلغ نسبتهم 20% أو أكثر.وبالإضافة إلى ذلك، استمر عدد الأسر المكونة من شخص واحد في الارتفاع، حيث شكل 42.27% من إجمالي الأسر في العام الماضي.