كوريا الشمالية تدين التدخل الأمريكي في فنزويلا باعتباره انتهاكا للسيادة

Photo : YONHAP News

أدانت كوريا الشمالية بشدة العملية العسكرية الأمريكية التي استهدفت اعتقال الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" ونقله، ووصفتها بأنها "مثال آخر على طبيعة الولايات المتحدة المارقة والوحشية".وأدلى متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية بهذه التصريحات ردا على سؤال من وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين، حيث قال إن الوزارة تستنكر بشدة ذلك العمل الأمريكي باعتباره "أخطر أشكال انتهاك السيادة وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، اللذين يقومان على مبادئ السيادة وعدم التدخل والسلامة الإقليمية".وحثت الوزارة المجتمع الدولي على إدراك خطورة الوضع في فنزويلا، مؤكدة أنه أدى إلى عواقب وخيمة على العلاقات الإقليمية والدولية. كما دعت دول العالم إلى رفع أصواتها احتجاجا على ما وصفته بالانتهاكات المتكررة للولايات المتحدة لسيادة الدول الأخرى.تجدر الإشارة إلى أن كوريا الشمالية وفنزويلا تربطهما علاقات وثيقة في إطار موقف مناهض للولايات المتحدة، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1974. ويقول المحللون إن عدم قدرة فنزويلا على مقاومة العملية الأمريكية الأخيرة قد يعزز اعتقاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بأن الأسلحة النووية ضرورية لبقاء نظامه الحاكم.