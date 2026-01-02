الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

عدد زوار القصور والمقابر الملكية في كوريا يبلغ 17.8 مليون في العام الماضي

Write: 2026-01-05 12:25:40Update: 2026-01-05 13:06:34

Photo : YONHAP News

سجل عدد زوار القصور الملكية الأربعة الكبرى في كوريا، ومراز "جونغ ميو"، والمقابر الملكية لسلالة مملكة تشوسون، رقما قياسيا بلغ 17.8 مليون شخص في العام الماضي، مدفوعا بتزايد الاهتمام بالثقافة الكورية التقليدية.
وقال مركز القصور والمقابر الملكية التابع لهيئة التراث الكوري اليوم الاثنين إن عدد زوار قصور "كيونغ بوك" و"تشانغ دوك" و"تشانغ كيونغ" و"دوك سو"، ومزار "جونغ ميو"، والمقابر الملكية لسلالة تشوسون، قد بلغ 17 مليونا و805 آلاف و664 شخصا في العام الماضي، بزيادة نسبتها 12.8% مقارنة بالعام الأسبق.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها إجمالي عدد زوار القصور الملكية، ومزار "جونغ ميو"، والمقابر الملكية، مستوى 17 مليون شخص.
وقد استقطب قصر "كيونغ بوك" الحصة الأكبر من الزوار، حيث بلغ عدد زواره 6.88 مليون شخص، وهو ما يمثل 38.7% من إجمالي عدد زوار القصور والمقابر الملكية في العام الماضي.
