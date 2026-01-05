توقيع 9 مذكرات تفاهم بين شركات كورية وصينية

Photo : YONHAP News

وقّعت شركات كورية جنوبية وصينية تسع مذكرات تفاهم على هامش زيارة الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" الرسمية الحالية إلى الصين، حيث اتفقت على تعزيز التعاون في مجالات السلع الاستهلاكية والمحتويات الثقافية وسلاسل التوريد.وتم توقيع المذكرات خلال منتدى الأعمال الذي عُقد في بكين أمس الاثنين.وبموجب مذكرة تفاهم بين مجموعة "شين سيه غيه" الكورية وشركة "علي بابا" الصينية، وافقت الشركة الصينية على تصدير المنتجات الكورية التي تطورها "شين سيه غيه" عبر منصتها الإلكترونية.كما وقّعت كل من شركة سام جين فود الكورية الجنوبية لصناعة كعك السمك، وشركة فارم ستاف للتكنولوجيا الزراعية، وشركة فارما ريسيرش للتكنولوجيا الحيوية، مذكرة تفاهم بشأن السلع الاستهلاكية مع شركة صينية.ووقّعت شركات المحتوى والألعاب الكورية الجنوبية ثلاث مذكرات تفاهم بشأن التطوير المشترك للمحتوى الثقافي في مجالات موسيقى البوب الكورية والترفيه والسينما.وفي مجال سلاسل التوريد، اتفقت الشركات الكورية والصينية على تطوير منصة حوسبة عالية الأداء بشكل مشترك لتسويق المركبات ذاتية القيادة من المستوى الرابع، وعلى بناء مصنع مواد بشكل مشترك لتوليد الطاقة ومعالجة المياه.