الرئيس لي يلتقي بكبار القادة في الصين عقب القمة مع الرئيس شي

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يلتقي الرئيس الكوري لي جيه ميونغ، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى الصين، بالمسؤوليْن الثاني والثالث في سلم السلطة في الصين، اليوم الثلاثاء، وذلك عقب قمته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس.وسوف يلتقي الرئيس لي أولا بـ"تشاو ليجي" رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب وهو ثالث أعلى مسؤول صيني، ثم يلتقي برئيس الوزراء الصيني لي كيانغ، وهو ثاني أعلى مسؤول في الصين، ويتناول معه الغداء.ومن المتوقع أن تركز تلك المحادثات على نموذج جديد للتعاون الاقتصادي الثنائي قائم على ما وصفه الرئيس الكوري بـ"التعاون الأفقي" بين كوريا الجنوبية والصين.وبعد انتهاء جدول أعمال زيارته في بكين، سيتوجه لي إلى شنغهاي، حيث يتناول العشاء مع "تشن جينينغ" سكرتير الحزب الشيوعي الصيني في شنغهاي وأحد أبرز المرشحين للرئاسة القادمة في الصين.