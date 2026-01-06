انتهاء محاكمة الرئيس السابق يون صوك يول بتهمة التمرد هذا الأسبوع

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تنتهي هذا الأسبوع محاكمة الرئيس السابق يون صوك يول بتهمة التمرد المتعلقة بإعلانه الأحكام العرفية في ديسمبر من عام 2024.وصرحت مصادر في الأوساط القضائية أمس الاثنين بأنه سيتم عقد جلسات استماع يوميْ الأربعاء والجمعة ليُدلي يون بشهادته النهائية، وليُقدم فريق الادعاء الخاص الذي تولى القضية، توصياته بشأن الحكم.وتُعاقب جريمة قيادة التمرد بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، وقد يطالب الفريق الخاص بعقوبة الإعدام ليون.وتعتزم محكمة سيول المركزية إصدار حكمها في فبراير.وفي الوقت نفسه، صدر يوم الجمعة أمر إضافي باستمرار احتجاز يون بتهمة التحريض على عدوان أجنبي بإرسال طائرات مسيرة إلى بيونغ يانغ عام 2024، في محاولة مزعومة لتبرير إعلانه الأحكام العرفية.