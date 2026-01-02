استمرار عمل مواقع إباحية بتقنية التزييف العميق رغم طلبات الحكومة الكورية بحجبها

Photo : YONHAP News

لا يزال أكثر من 85% من المواقع الإلكترونية التي تستخدم أو تُنتج مواد إباحية مُفبركة باستخدام تقنية التزييف العميق، والمولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، متاحة للجمهور، على الرغم من طلبات الحكومة الكورية بحجب هذا المحتوى غير القانوني.وصرح مجلس التدقيق والتفتيش في كوريا الجنوبية أمس الاثنين بأنه يتعاون مع لجنة الإعلام والاتصالات الكورية، ويطلب من تسع شركات اتصالات حجب المواقع التي تنشر محتوى إباحيا مزيفا بتقنية التزييف العميق، "ديب فيك" في حالة التأكد من وجودها، وذلك بناء على بلاغات من الضحايا أو جهات التحقيق.وأوضح المجلس أنه من بين 23107 مواقع إباحية كان من المقرر حجبها في عام 2024، قام بفحص عينة عشوائية من ألف موقع منها بالتعاون مع ثلاث شركات للاتصالات، ووجد أن 854 موقعا، أي ما يعادل 85.4%، متصلة بما بين شبكة اتصالات واحدة إلى ثلاث شبكات. ومن بين هذه المواقع، لم يكن 20% منها مدرجا في نظام حجب الاتصالات الخاص بشركات الاتصالات.وعلى الرغم من إدراج 681 موقعا في أنظمة حجب الوصول الخاصة بشركات الاتصالات، أوضح المجلس أن الوصول إليها ممكن عبر تقنيات تُوجّه حركة مرور المستخدمين عبر خوادم محلية ودولية لتجاوز شبكات توصيل المحتوى، وأضاف أن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير إضافية.