الرئيسان الكوري والصيني يعززان العلاقات الشخصية خلال مأدبة عشاء رسمية

Photo : YONHAP News

عزز الرئيس الكوري لي جيه ميونغ، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى الصين، العلاقات الشخصية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك خلال مأدبة عشاء رسمية أمس الاثنين، استمرت ساعتين عقب القمة بينهما التي استغرقت 90 دقيقة.وفي مؤتمر صحفي، صرح مستشار الأمن القومي وي صونغ لاك بأن المأدبة، التي أقيمت في قاعة الشعب الكبرى، استمرت حوالي ساعتين ابتداء من الساعة 6:40 مساء، وسارت في جو ودي، بحضور حوالي 100 ضيف من كلا البلدين.وخلال مأدبة العشاء، قدمت الفرقة العسكرية لجيش التحرير الشعبي الصيني 12 مقطوعة موسيقية، ست مقطوعات من كل بلد، من بينها مقطوعات كورية كلاسيكية مثل "آريرانغ".وبعد انتهاء المأدبة، نشر لي صورة سيلفي مع شي وزوجتيهما على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال مازحا إنه استخدم هاتفا ذكيا صينيا من نوع شاومي، كان شي قد أهداه إياه خلال قمتهما في كيونغ جو، في أواخر العام الماضي.وقال لي أيضا إنه كلما زاد تواتر لقاءات الجانبين، كلما تحسنت العلاقات بين كوريا الجنوبية والصين، وأضاف أنه يأمل في توسيع التعاون وزيادة التواصل المنتظم في المستقبل.