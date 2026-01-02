بلدية سيول تختتم المفاوضات مع هيون ديه حول مشروع مجمع الأعمال الدولية

Photo : YONHAP News

اختتمت بلدية سيول ومجموعة هيون ديه للسيارات مفاوضات إضافية حول مشروع "مجمع الأعمال الدولية" الذي يخطط الجانبان لتنفيذه في مساحة مؤسسة الكهرباء الكورية القديمة في منطقة كانغ نام، بحيث يتم إنشاء 3 مبانٍ يتكون كل منها من 49 طابقا، بدلا من إنشاء مبنى واحد شاهق الارتفاع.ووفقا للتعديلات على التصميم الأصلي، تمت زيادة حجم المساهمة العامة بالمقارنة مع السابق بمقدار 233 مليارا و600 مليون وون، ليبلغ حوالي تريليونين و982 مليونا و700 مليون وون.وقالت بلدية سيول اليوم إنها اختتمت المفاوضات الإضافية التي انطلقت بناء على اقتراح مجموعة هيون ديه يوم 30 ديسمبر الماضي.وكانت بلدية سيول قد خططت في البداية لتقديم إعفاء من المساهمات العامة بقيمة 233 مليارا و600 مليون وون، بشرط بناء ناطحة سحاب مكونة من 105 طوابق.ومع ذلك، بعد إلغاء مجموعة هيون ديه لخطة المبنى شاهق الارتفاع، قامت البلدية بزيادة مبلغ المساهمة إلى مستواه الأصلي.ومن المتوقع أن يتم استخدام المساهمات العامة في بناء البنية التحتية الرئيسية لمجمع الأعمال الدولية، بما في ذلك تطوير المساحات تحت الأرض في طريق "يونغ دونغ" الكبير، وإعادة ترميم ملعب جام شيل الرياضي، وتحويل طريق الأولمبياد إلى نفق أرضي.ومن جهتها، قررت هيون ديه إنشاء أماكن خاصة للمواطنين بما في ذلك معارض في المجمع إلى جانب التحمل الإضافي لبعض التكاليف المتعلقة بوسائل تحسين المرور.ومع اختتام هذه المفاوضات، تخطط بلدية سيول لتسريع تنفيذ المشروع الذي تأخر لفترة طويلة، وإكمال الإجراءات المتبقية، مثل تغيير المخطط الإقليمي، بحلول النصف الأول من العام القادم بهدف الانتهاء من أعمال البناء بحلول نهاية عام 2031.وتتوقع البلدية أن يسهم هذا المشروع، من خلال ضخ حوالي 5 تريليونات و240 مليار وون، في تنشيط قطاع البناء الراكد وخلق فرص عمل تبلغ حوالي مليون و460 ألف وظيفة.