سيول تشرح لبكين موضوع إنشاء الغواصات النووية

Photo : YONHAP News

شهدت القمة بين الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" والرئيس الصيني "شي جين بينغ" أمس في بكين، مناقشات بشأن إنشاء كوريا الجنوبية غواصات تعمل بالطاقة النووية.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "وي صونغ راك" مدير مكتب الأمن القومي الكوري، حيث أوضح أنه تمت مناقشة الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية وعدد من القضايا الأخرى، وقد أوضح الجانب الكوري موقفه بشأن ضرورة إدخال الغواصات النووية، خاصة من أجل الاستجابة للتهديدات الإقليمية الناشئة بسبب تطوير كوريا الشمالية لغواصات تعمل بالطاقة النووية.وفيما يتعلق بالمناقشات حول تعديل الاتفاقية النووية، قال وي إنه تم تناول قضايا متنوعة تحت موضوع إقرار السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، ولكن لا يمكن الإفصاح عن التفاصيل.وأضاف أن قضية تخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة لم تشهد أي مشاكل خلال القمة.