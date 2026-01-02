وسائل الإعلام اليابانية تبرز أخبار زيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى الصين

Photo : YONHAP News

أبرزت تقارير وسائل الإعلام اليابانية أخبار القمة الكورية الجنوبية الصينية التي عقدت في بكين، على خلفية استمرار الصراعات الحادة بين الصين واليابان.وقال تقرير نشرته صحيفة يوميوري اليابانية إن الرئيس الصيني "شي جين بيونغ" طلب من الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" خلال القمة ضرورة الوقوف إلى الجانب الصحيح من التاريخ، مشيرا إلى أن البلدين حصلا على الاستقلال من الاستعمار العسكري الياباني قبل 80 عاما من خلال بذل تضحيات وطنية كبيرة.وفسرت الصحيفة اليابانية هذه التصريحات بأنها دعوة للوقوف إلى جانب الصين ضد اليابان.كما حلل تقرير نشرته صحيفة "ماينيتشي" اليابانية أن الصين وضعت في الاعتبار زيارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إليها في أبريل القادم واستمرار الصراعات الصينية الأمريكية، وبالتالي فقد سعت لإضعاف التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، وجذب الجانب الكوري إلى صفها بشأن قضية تايوان.وأشار تقرير آخر نشرته صحيفة "نيهون كيزاي" اليابانية إلى أن الرئيس "لي" بذل جهودا حثيثة للحفاظ على موقف حيادي وسط مطالبة الصين بالتمسك بالنضال التاريخي المشترك، بينما سعى في الوقت نفسه إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع بكين.وأوضح التقرير أن الرئيس لي يشدد على الدبلوماسية البراغماتية التي تهدف إلى بناء علاقات جيدة مع مختلف الدول مع الحفاظ على التوازن، كما أظهر رغبة قوية في استعادة العلاقات مع الصين مع الحفاظ على علاقة طيبة مع اليابان.