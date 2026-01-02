مؤشر كوسبي يتجاوز 4500 نقطة لأول مرة

Photo : YONHAP News

تجاوز المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم في كوريا الجنوبية، كوسبي، مستوى 4500 نقطة لأول مرة أمس الثلاثاء، مدفوعا بارتفاع أسهم شركات أشباه الموصلات وسط التفاؤل المستمر بشأن الطفرة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.وصعد المؤشر الرئيسي بمقدار 67.96 نقطة، أي بنسبة 1.52%، ليغلق عند 4525.48 نقطة، وذلك بعد يوم من تجاوزه مستوى 4400 نقطة.وشهد حجم التداول كثافة عالية، حيث تم تداول 492.84 مليون سهم بقيمة 25.27 تريليون وون، أي ما يعادل 17.4 مليار دولار أمريكي تقريبا. وافتتح مؤشر كوسبي على انخفاض نتيجة عمليات جني الأرباح، لكنه سرعان ما ارتفع مع إقبال المستثمرين على أسهم شركات التكنولوجيا وبناء السفن وغيرها من الشركات الكبرى. وقد عدّل بعض المحللين توقعاتهم لمؤشر كوسبي، متوقعين أن يتجاوز المؤشر مستوى 5000 نقطة هذا العام مدفوعا بالطلب القوي على أشباه الموصلات. كما تتوقع العديد من البنوك الاستثمارية العالمية أن يتجاوز إجمالي الربح التشغيلي السنوي لأكبر شركتين مصنعتين للرقائق في كوريا الجنوبية 300 تريليون وون هذا العام، مما يوفر مزيدا من فرص النمو للسوق بشكل عام. وقادت أسهم التكنولوجيا وبناء السفن والدفاع المكاسب.وفي المقابل، انخفض مؤشر كوسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، بمقدار 1.53 نقطة، أي بنسبة 0.16%، ليغلق عند 955.97 نقطة.