الرئيس لي يزور مقر الحكومة الكورية المؤقتة في شنغهاي

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يزور الرئيس لي جيه ميونغ مقر الحكومة الكورية المؤقتة في مدينة شنغهاي الصينية اليوم الأربعاء.وتمثل هذه الزيارة آخر بنود جدول الأعمال الرسمي للرئيس لي خلال زيارته الرسمية التي تستغرق أربعة أيام إلى الصين.ويعتزم الرئيس تكريم تضحيات وتفاني مناضلي الاستقلال الكوريين، حيث يصادف هذا العام الذكرى المائة والخمسين على ميلاد المناضل الكوري "كيم كو"، والذكرى المئوية على تأسيس الحكومة المؤقتة خلال فترة الاستعمار الياباني.وقبل الزيارة، سيحضر الرئيس لي قمة مشتركة بين كوريا الجنوبية والصين حول الشركات الناشئة، حيث يلتقي برواد أعمال شباب من كلا البلدين.وبهذه الفعاليات، سيختتم لي زيارته الرسمية إلى الصين ويعود إلى سيول.وخلال الزيارة، التقى لي بكبار القادة الصينيين، بمن فيهم الرئيس شي جين بينغ، ورئيس الوزراء لي كيانغ، ورئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب تشاو ليجي، لمناقشة التعاون الاقتصادي، فضلا عن السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، إلى جانب قضايا أخرى.