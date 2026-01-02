كوريا الجنوبية تطلب وساطة الصين بشأن المسألة النووية لكوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي-ميونغ إن جميع قنوات التواصل مع كوريا الشمالية باتت مغلقة، مشيرًا إلى أنه طلب من الصين الاضطلاع بدور الوسيط في قضايا شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك الملف النووي الكوري الشمالي.وأوضح الرئيس لي، الذي يقوم بزيارة رسمية حاليا إلى الصين، أنه طرح هذا الطلب خلال القمة التي عقدها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الاثنين معربًا عن أمله في أن تسهم بكين في جهود الوساطة لتحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.وجاءت تصريحات الرئيس لي خلال لقاء غداء مع الصحفيين المرافقين له في مدينة شنغهاي اليوم الأربعاء ، حيث نقل عن الرئيس شي قوله إن جميع القنوات مع كوريا الشمالية مسدودة تمامًا، ولا يوجد أي قدر من الثقة، بل حالة من العداء فقط، مضيفًا أن التواصل بات مستحيلًا في الوقت الراهن، ومؤكدًا الحاجة إلى دور الصين كوسيط للسلام.وشدد الرئيس على أن الجانب الصيني يتفق على أن السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية يمثلان مصلحة بالغة الأهمية للصين.وفي سياق منفصل، تطرق الرئيس لي، خلال مؤتمر صحفي عُقد في بكين أمس الثلاثاء إلى قضية المنشآت التي أقامتها الصين في منطقة الإجراءات المؤقتة في البحر الغربي، موضحًا أن الجانبين اتفقا على سحب منشآت الإدارة المعنية، والعمل على إزالة أسباب التوتر من خلال ترسيم واضح لحدود المنطقة البحرية عبر مشاورات على مستوى فرق العمل.وأوضح الرئيس لي أن المنشأة لم تتجاوز المياه الكورية الجنوبية، بل تخطت قليلًا الخط الحدودي داخل المياه المُدارة بشكل مشترك، مشيرًا إلى أن الجانب الصيني أوضح أن المنشأة عبارة عن مزرعة سمكية ومرفق لإدارتها. وأضاف أن الصين أبلغت الجانب الكوري الجنوبي رسميًا بنيتها سحب المنشأة، وسيتم نقلها وفقًا لذلك.كما كشف الرئيس لي أنه اقترح على الفريق العامل «ترسيم خط واضح في منتصف المنطقة المُدارة بشكل مشترك»، بهدف إزالة الاحتكاكات غير الضرورية بصورة نهائية من خلال تحديد الحدود بوضوح والاعتراف باختصاص كل طرف.