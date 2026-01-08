الرئيس الكوري يؤكد أن الصين ستزيل أحد المنشآت الفولاذية في البحر الأصفر

Photo : YONHAP News

قال الرئيس "لي جيه ميونغ" إن الصين وافقت على إزالة أحد منشآتها الثلاثة في منطقة التدابير المؤقتة بين كوريا الجنوبية والصين، وهي منطقة في البحر الأصفر تتداخل فيها المناطق الاقتصادية الخالصة للبلدين.وأعلن "لي" ذلك خلال مأدبة غداء مع الصحفيين في شنغهاي أمس الأربعاء، حيث تطرق إلى القضية التي تسببت في توتر العلاقات بين سيول وبكين في السنوات الأخيرة، مع إعراب كوريا الجنوبية عن قلقها بشأن انتهاك حقوقها البحرية.وأقامت الصين مزرعتين للأسماك في المنطقة، واحدة في عام 2018 والأخرى في عام 2024، وبنت منشأة لإدارة المزارع في عام 2022.وقال "لي" إن الصين وافقت على إزالة منشأة الإدارة بعد أن أقر بأنها لم تتجاوز المياه الكورية الجنوبية، لكنها دخلت الجانب الصيني من منطقة التدابير المؤقتة.وقال الرئيس إنه اقترح رسم خط واضح في منتصف المنطقة وعقد محادثات على مستوى العمل بشأن هذه المسألة للقضاء على أي نزاعات مستقبلية.