موجة برد قارس تجتاح كوريا

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تكون السماء صافية في معظم أنحاء كوريا الجنوبية اليوم الخميس، على الرغم من موجة البرد القارس.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن درجات الحرارة الصباحية انخفضت إلى حوالي 10 درجات مئوية تحت الصفر في بعض المناطق الداخلية، مما دفع إلى إصدار تحذيرات من موجة البرد في منطقة سيول الكبرى ومقاطعات "كانغ وان" وشمال "تشونغ تشُنغ" وشمال "كيونغ سانغ".وسوف تتراوح درجات الحرارة العظمى خلال النهار بين 3 درجات مئوية تحت الصفر و5 درجات مئوية فوق الصفر في جميع أنحاء البلاد، أي أقل بحوالي 4 إلى 6 درجات مقارنة بالأمس. ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة في سيول إلى درجة واحدة تحت الصفر.وستجعل الرياح القوية الطقس يبدو أكثر برودة، مما سيخفض بشكل كبير درجات الحرارة المحسوسة.ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة أو ثلوج خلال فترة ما بعد الظهر على طول الساحل الغربي لمقاطعات "جولا" وجزيرة "جيجو".ولا تزال تحذيرات الطقس الجاف سارية المفعول على المناطق الساحلية الشرقية، بينما من المتوقع أن تصل الأمواج إلى ارتفاع يتراوح بين مترين وأربعة أمتار في معظم البحار.