الرئيس الكوري يعود إلى سيول بعد اختتام زيارة رسمية إلى الصين

Photo : YONHAP News

عاد الرئيس "لي جيه ميونغ" إلى كوريا الجنوبية بعد زيارة رسمية استمرت 4 أيام إلى الصين.ووصل الرئيس "لي" إلى قاعدة سيول الجوية في "صونغ نام" في جنوب العاصمة سيول ليلة أمس الأربعاء، بعد أن أكمل أول زيارة رسمية إلى الصين يقوم بها رئيس كوري جنوبي منذ أكثر من 8 سنوات.وقد اُعتبرت الزيارة على نطاق واسع أنها وضعت الأساس لاستعادة العلاقات الثنائية بالكامل من خلال توسيع التواصل على مستوى القادة بين البلدين.وخلال الزيارة، عقد "لي" قمة مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ" في بكين، بعد شهرين فقط من اجتماعهما الأخير في كوريا الجنوبية، حيث اتفق الرئيسان على أهمية السلام في شبه الجزيرة الكورية واستئناف الحوار مع كوريا الشمالية، كما اتفقا على تعزيز التبادلات الثقافية تدريجيا بدءا من المجالات المقبولة للطرفين، مع مناقشة مسألة المنشآت الفولاذية الصينية في المياه المتداخلة في البحر الأصفر، وقررا متابعة المحادثات على مستوى نواب الوزراء لتحديد الحدود البحرية.وفي يوم الثلاثاء، التقى "لي" بكبار المسؤولين الصينيين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء "لي كيانغ"، ورئيس مجلس الشعب "تشاو ليجي"، وأمين الحزب الشيوعي الصيني في شنغهاي "تشن جينينغ". وطوال الزيارة، شدد "لي" على أهمية تعزيز المشاعر الشعبية الإيجابية بين كوريا الجنوبية والصين، قائلا إن الزيارة حققت تقدما أكثر من المتوقع وساعدت في تحديد سبل لحل القضايا الخلافية المحتملة بطريقة ودية.