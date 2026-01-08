سام سونغ تتوقع أرباحا تشغيلية قياسية بـ20 تريليون وون في الربع الأخير من 2025

Photo : YONHAP News

توقعت شركة "سام سونغ" للإلكترونيات أن تسجل أرباحا تشغيلية قياسية في الربع الرابع من العام الماضي 2025، بدرجة أكبر من توقعات السوق.وفي تقرير توقعاتها للأرباح الصادر اليوم الخميس، قالت شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة إن أرباحها التشغيلية للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من عام 2025 ارتفعت بنسبة 208.2% مقارنة بالعام الأسبق، لتصل إلى حوالي 20 تريليون وون، أي 13.8 مليار دولار أمريكي، وهو ما يتجاوز الرقم القياسي الفصلي السابق البالغ 17.57 تريليون وون الذي سُجل في الربع الثالث من عام 2018، والذي كان أعلى مستوى على الإطلاق.كما بلغت الإيرادات رقما قياسيا قدره 93 تريليون وون، بزيادة 22.7% على أساس سنوي، وتجاوزت مستوى 90 تريليون وون لأول مرة.وقبل الإعلان، كانت توقعات السوق عند 92.5 تريليون وون من الإيرادات و19.6 تريليون وون من الأرباح التشغيلية.