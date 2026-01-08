الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الاقتصادية

اتفاقية التجارة بين سيول وواشنطن تلغي الرسوم على 45 منتجا زراعيا أمريكيا

Write: 2026-01-08 10:26:34

اتفاقية التجارة بين سيول وواشنطن تلغي الرسوم على 45 منتجا زراعيا أمريكيا

Photo : YONHAP News

تم إلغاء الرسوم الجمركية على 45 منتجا زراعيا وحيوانيا أمريكيا في السوق الكورية الجنوبية هذا الشهر، بما في ذلك لحوم البقر والحليب واليوسفي، بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
وأوضحت وزارة الزراعة الكورية أمس الأربعاء أنه تم تخفيض الرسوم الجمركية على لحوم البقر الأمريكية إلى الصفر هذا العام من قيمتها في العام الماضي التي تراوحت بين 1.2% و4.8% بموجب اتفاقية التجارة الحرة.
وقبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2012، كانت لحوم البقر الأمريكية تخضع لرسوم جمركية بنسبة 37.3%، والتي تم تخفيضها بمقدار 2.6 نقطة مئوية سنويا ليتم إلغاؤها تدريجيا على مدار 14 عاما.
ومع ارتفاع أسعار لحوم البقر المستوردة مؤخرا بسبب ضعف الوون مقابل الدولار الأمريكي بشكل جزئي، يتركز الاهتمام الآن على ما إذا كان إلغاء الرسوم الجمركية سيساعد في استقرار الأسعار.
كما تم إلغاء الرسوم الجمركية هذا العام على مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية والحيوانية الأمريكية الأخرى، بما في ذلك الحليب الخام والجبن والبيض الطازج واليوسفي والجوز والفول السوداني والثوم والبصل.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;