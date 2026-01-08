اتفاقية التجارة بين سيول وواشنطن تلغي الرسوم على 45 منتجا زراعيا أمريكيا

Photo : YONHAP News

تم إلغاء الرسوم الجمركية على 45 منتجا زراعيا وحيوانيا أمريكيا في السوق الكورية الجنوبية هذا الشهر، بما في ذلك لحوم البقر والحليب واليوسفي، بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.وأوضحت وزارة الزراعة الكورية أمس الأربعاء أنه تم تخفيض الرسوم الجمركية على لحوم البقر الأمريكية إلى الصفر هذا العام من قيمتها في العام الماضي التي تراوحت بين 1.2% و4.8% بموجب اتفاقية التجارة الحرة.وقبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2012، كانت لحوم البقر الأمريكية تخضع لرسوم جمركية بنسبة 37.3%، والتي تم تخفيضها بمقدار 2.6 نقطة مئوية سنويا ليتم إلغاؤها تدريجيا على مدار 14 عاما.ومع ارتفاع أسعار لحوم البقر المستوردة مؤخرا بسبب ضعف الوون مقابل الدولار الأمريكي بشكل جزئي، يتركز الاهتمام الآن على ما إذا كان إلغاء الرسوم الجمركية سيساعد في استقرار الأسعار.كما تم إلغاء الرسوم الجمركية هذا العام على مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية والحيوانية الأمريكية الأخرى، بما في ذلك الحليب الخام والجبن والبيض الطازج واليوسفي والجوز والفول السوداني والثوم والبصل.