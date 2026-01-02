سيول تقيّم تأثيرات الرقابة الصينية على تصدير المواد مزدوجة الاستخدام إلى اليابان

Photo : YONHAP News

أعرب عدد من الخبراء عن اعتقادهم بأن الإجراءات التي أعلنت عنها الصين مؤخرا لتشديد الرقابة على تصدير المواد "مزدوجة الاستخدام" إلى اليابان، سوف تؤثر سلبا على القطاع الصناعي في كوريا الجنوبية.وأوضح الخبراء أن أي خلل في الإنتاج الياباني قد يمتد ليشمل خطوط إنتاج المنتجات النهائية في كوريا الجنوبية نظرا لأن سلاسل التوريد بين كوريا والصين واليابان متشابكة بدرجة كبيرة.وعقدت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اجتماعا اليوم لمراجعة أوضاع سلاسل التوريد الصناعية، وذلك في غرفة التجارة والصناعة الكورية برئاسة "يون تشانغ هيون" القائم بأعمال مدير إدارة أمن الصناعة والموارد، من أجل تقييم التأثيرات المحتملة للإجراءات الصينية على الاقتصاد الكوري.وكانت وزارة التجارة الصينية قد أعلنت أول من أمس الثلاثاء عن حظر تصدير المواد مزدوجة الاستخدام التي يمكن تحويلها للاستخدام العسكري، إلى اليابان.ويرى الخبراء أنه على الرغم من أن الإجراءات الصينية لا تستهدف كوريا بشكل مباشر، إلا أن هيكل سلسلة التوريد من المواد الخام في الصين إلى المواد المصنعة في اليابان ثم إلى المنتجات النهائية في كوريا يعني أن أي تعطل في الإنتاج الياباني قد يؤثر على الواردات الكورية والنشاط الصناعي العام. وبالتالي تخطط الحكومة الكورية لمراجعة سبل الاستجابة وفق سيناريوهات مختلفة، خاصة فيما يتعلق باحتمال حدوث اضطراب في توريد المعادن الأساسية التي تسيطر الصين على حصة كبيرة من إنتاجها العالمي.