عودة القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى سيول إلى الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

غادر "كيفن كيم" القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة بعد حوالي 70 يوما فقط من توليه منصبه في أكتوبر الماضي.وصرحت وزارة الخارجية الكورية بأن السفارة الأمريكية أبلغتها رسميا مؤخرا بعودة كيفن كيم إلى واشنطن.كما أعلنت السفارة الأمريكية لدى سيول أمس الأربعاء أن "جيمس هيلر"، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس البعثة الأمريكية، سوف يتولى منصب القائم بأعمال السفير.وكان من المتوقع أن كيم، الذي كان مسؤولا عن الشؤون العملياتية لاجتماع بان مون جوم بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في عام 2019، سوف يشغل المنصب لفترة طويلة للقيام بدور في التنسيق مع كوريا الشمالية، إلا أنه غادر سيول في وقت أقرب مما كان متوقعا.وتتردد احتمالات بأن يعود كيم إلى وزارة الخارجية لقيادة القسم الخاص بالسياسات ذات الصلة بكوريا الشمالية إلى جانب "أليسون هوكر" وكيلة الوزارة للشؤون السياسية حاليا، والتي كانت مسؤولة عن الملف النووي الكوري الشمالي خلال فترة ولاية ترامب الأولى.الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استغرق 17 شهرا لتعيين سفير لدى كوريا الجنوبية خلال ولايته الأولى، بينما أرسلت إدارة الرئيس السابق جو بايدن سفيرا بعد عام ونصف من توليها السلطة.