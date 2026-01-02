كوريا تشهد مستوى قياسيا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة

Photo : YONHAP News

سجلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي رقما قياسيا غير مسبوق على الإطلاق، بلغ 36 مليارا و50 مليون دولار. وجاء هذا الرقم القياسي رغم تدهور بيئة الاستثمار العالمية، وسط سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية وانتشار النزعة الحمائية التجارية.جاء ذلك في تقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية أمس بعنوان "اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025"، حيث أوضحت أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بنسبة 4.3% لتصل إلى 36 مليارا و50 مليون دولار، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق للعام الخامس على التوالي منذ عام 2021.يُذكر أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كوريا كانت قد شهدت انخفاضا بنسبة 14.6% في النصف الأول من العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق، إلا أنها استعادت قوتها في النصف الثاني بفضل التدفقات الكبيرة للاستثمارات المرتبطة بقطاعات الصناعات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.وعلى وجه الخصوص، تحمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي أهمية كبيرة للاقتصاد الكوري، حيث شهد تدفقا كبيرا لما يسمى بـ"استثمارات الحقول الخضراء" وهي الاستثمارات التي تشمل بناء مصانع أو مواقع عمل جديدة بعد تأمين الأراضي.وتُصنف هذه الاستثمارات بأنها "عالية الجودة" نظرا لتأثيرها الكبير في تنشيط الاقتصاد الإقليمي وخلق فرص العمل.وبحسب القطاعات، استحوذ قطاع الصناعات التحويلية على أكبر حصة من تلك الاستثمارات، بمقدار 15 مليارا و770 مليون دولار، بزيادة 8.8% مقارنة بالعام الأسبق.ومن حيث الدول، شهدت الاستثمارات القادمة من الولايات المتحدة وأوربا نموا ملحوظا، حيث قفزت الاستثمارات الأمريكية لتصل إلى 9 مليارات و770 مليون دولار بنسبة ارتفاع هائلة بلغت 86.6%، بينما سجلت استثمارات الاتحاد الأوربي حوالي 6 مليارات و920 مليون دولار، بزيادة نسبتها 35.7%.