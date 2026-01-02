الحكومة الكورية تعيد تقييمها لخطط ضبط أسعار الأرز

Photo : KBS News

بدأت الحكومة الكورية الجنوبية في اتخاذ إجراءات للسيطرة على الأسعار مع ظهور موجة ارتفاع في أسعار المنتجات الزراعية مثل الأرز والخس والفراولة.وقالت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية أمس إن المواد التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسعار مقارنة بالعام الماضي تشمل الأرز والخس والثوم المقشر والفراولة.وأوضحت الوزارة أن أسعار الأرز انخفضت بعد موسم الحصاد إلا أنها لا تزال تظهر حالة من الاستقرار عند مستوى أعلى بنسبة 17.8% مقارنة بالعام الماضي.وبناء على ذلك، صرحت الوزارة بأنها ستقوم بإعادة تقييم توقعات العرض والطلب على الأرز بمجرد صدور توقعات استهلاك الأرز لهذا العام في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وستعمل على تنفيذ تدابير لتحقيق استقرار العرض والطلب.وكانت الحكومة قد أعلنت في أكتوبر من العام الماضي عن خطتها لعزل 100 ألف طن من أرز حصاد عام 2025 عن السوق. ومع ذلك، أوضحت أنها ستعيد النظر في عزل 40 إلى 50 ألف طن من هذه الكمية، آخذة في الاعتبار أسعار الأرز الحالية ووضع المخزون لدى القطاع الخاص.كما أوضحت الوزارة أن أسعار الثوم المقشر ارتفعت بنسبة 16.8% مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الكميات غير الصالحة للتسويق في أثناء عملية معالجة ثوم محصول العام الماضي المخزن. وبناء على ذلك، تعتزم الحكومة توريد ألفي طن من احتياطي الثوم الحكومي خلال فترة زيادة الطلب لكبح ارتفاع الأسعار.وبالنسبة للفراولة،التي ارتفعت أسعارها بنسبة 15.8% مقارنة بالعام الماضي، فمن المتوقع أن تستقر الأسعار بعد منتصف هذا الشهر مع زيادة الكميات المطروحة في الأسواق.وفي الوقت نفسه، أشارت الوزارة إلى أن أسعار البيض ارتفعت بنسبة 10.3% وأسعار لحوم الدجاج بنسبة 4.8% مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة انتشار سلالات شديدة العدوى من أنفلونزا الطيور.وصرحت وزارة الزراعة بأنها ستقوم باستيراد تجريبي لمليونين و240 ألف بيضة طازجة من الولايات المتحدة لضمان تأمين قنوات الاستيراد في حال عدم استقرار العرض والطلب على البيض.كما أعلنت عن خطتها للتبكير في استيراد 4 آلاف طن من حصص التعرفة الجمركية الدورية لمنتجات البيض المصنعة المستخدمة في صناعة الحلويات والمخبوزات.