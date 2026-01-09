القبض على المشتبه به الرئيسي في جريمة تعذيب وقتل طالب كوري في كمبوديا

Photo : YONHAP News

ألقت السلطات الكورية القبض على المشتبه به الرئيسي المسؤول عن عصابة احتيال عبر الإنترنت متورطة في تعذيب طالب جامعي كوري جنوبي حتى الموت في كمبوديا في شهر أغسطس الماضي.وقالت وزارة العدل والوكالة الوطنية للشرطة والوكالة الوطنية للمخابرات أمس الخميس إنها ألقت القبض على مواطن صيني يبلغ من العمر 42 عاما، يدعى "هام"، في "باتايا" في تايلاند أول من أمس، بالتعاون مع السلطات هناك.ويشتبه في أن "هام" أنشأ شبكة احتيال مع شركاء صينيين وكوريين جنوبيين في كمبوديا واستدرج ضحايا من كوريا الجنوبية في الفترة بين مايو ويوليو 2025 تحت ذريعة تعريفهم بوظائف بدوام جزئي مربحة للغاية في الخارج.وقد هددت المجموعة الضحايا بمسدسات للحصول على كلمات مرور حساباتهم المصرفية.كما يُتهم "هام" باستدراج الطالب الجامعي، واسمه "باك"، إلى كمبوديا واحتجازه، قبل نقله إلى مشتبه به آخر ليتم الاعتداء عليه وتعذيبه.وتخطط الوزارة لطلب تسليم "هام" بالتعاون مع السلطات التايلاندية.