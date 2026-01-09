الرئيس الكوري يعقد مباحثات مع رئيسة الوزراء اليابانية الأسبوع القادم

Photo : YONHAP News

سيتوجه الرئيس "لي جيه ميونغ" إلى محافظة "نارا" اليابانية الأسبوع القادم لعقد قمة مع رئيسة الوزراء اليابانية "ساناي تاكايتشي". وأعلن المكتب الرئاسي في سيول اليوم الجمعة أن "لي" سيقوم بزيارة تستغرق يومين بدءا من يوم الثلاثاء بدعوة من تاكايتشي.ومن المتوقع أن يعقد الجانبان محادثات قمة عقب وصول "لي" إلى "نارا"، وهي مسقط رأس "تاكايتشي"، بعد ظهر الثلاثاء، ويليها عشاء رسمي.وكان "لي" و"تاكايتشي" قد التقيا لأول مرة على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك، في مدينة "كيونغ جو" الكورية في أكتوبر الماضي، حيث اقترح "لي" عقد اجتماعهما التالي في "نارا" ضمن دبلوماسية القمة المستمرة بينهما.وخلال الزيارة، يخطط "لي" لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والعالمية مع رئيسة الوزراء اليابانية، واستكشاف سبل تعميق التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما في المجالات المرتبطة بالمعيشة اليومية.وتأتي هذه المباحثات في ظل توتر دبلوماسي متصاعد بين الصين واليابان حول تايوان والنزاعات الإقليمية والتجارة وغيرها من القضايا.وقبل عودته إلى سيول يوم الأربعاء القادم، من المقرر أن يحضر "لي" حدثا يسلط الضوء على الصداقة الثنائية إلى جانب "تاكايتشي"، وأن يلتقي بالكوريين الجنوبيين في اليابان.