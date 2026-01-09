الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

أمطار وثلوج في جميع أنحاء كوريا هذا الأسبوع

Write: 2026-01-09 14:24:04

Photo : YONHAP News

قال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن شمال شرق مقاطعة "كيونغ كي" والمناطق الداخلية من مقاطعة "كانغ وان" ستشهد ليلة اليوم الجمعة هطول أمطار وثلوج.
وفي يوم الغد السبت، ستنتشر أجواء رطبة وثلجية في جميع أنحاء البلاد، مع توقعات بتساقط ما يصل إلى 15 سنتيمترا من الثلوج على المناطق الجبلية في مقاطعة "كانغ وان" ومنطقة "جولا" الجنوبية الغربية، بينما قد تصل كمية الثلوج على جبال جزيرة "جيجو" إلى أكثر من 20 سنتيمترا.
وسوف يستمر الطقس نفسه يوم الأحد، خاصة في مقاطعتيْ شمال وجنوب "تشونغ تشُنغ"، وفي جنوب البلاد.
وسوف تتراوح درجات الحرارة صباح السبت بين درجتين مئويتين تحت الصفر و8 درجات مئوية، مع ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار بين 2 تحت الصفر و11 درجة مئوية.
وأضاف التقرير أن كوريا ستشهد موجة برد أخرى الأسبوع القادم مع انخفاض كبير في درجات الحرارة بعد صباح الأحد لتصل إلى 10 درجات تحت الصفر في بعض المناطق.

