رئيسة الوزراء الإيطالية تزور كوريا الجنوبية منتصف يناير

Photo : YONHAP News

ستزور رئيسة الوزراء الإيطالية "جورجيا ميلوني" كوريا الجنوبية في وقت لاحق من هذا الشهر لعقد محادثات قمة مع الرئيس "لي جيه ميونغ".وصرح المكتب الرئاسي الكوري اليوم الجمعة بأنه من المقرر أن تقوم "ميلوني" بزيارة رسمية من 17 إلى 19 يناير بدعوة من الرئيس "لي"، حيث يعقدان مباحثات يوم 19 يناير، ويليها مأدبة غداء.ووصف المكتبُ الرئاسي إيطاليا بأنها أحد الشركاء التجاريين الأربعة الرئيسيين لكوريا الجنوبية في الاتحاد الأوربي، ويزورها ما يقرب من مليون كوري جنوبي كل عام.وأضاف المكتب الرئاسي أن الجانبين سيناقشان التجارة والاستثمار والتبادلات الشعبية والتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والفضاء والصناعات الدفاعية وأشباه الموصلات والتعليم والثقافة.وسوف تكون هذه أول زيارة لقائد دولة أوربية إلى كوريا منذ تولي الرئيس "لي" منصبه في يونيو الماضي.