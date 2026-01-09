المحكمة تؤجل النظر في طلب الحكم على الرئيس السابق يون إلى 13 يناير

Photo : YONHAP News

أجلت محكمة يوم أمس الجمعة النظر في طلب الحكم على الرئيس السابق "يون صوك يول" بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية إلى الأسبوع المقبل.وأعلن القضاة المشرفون على محاكمة "يون" في محكمة سيول المركزية عن القرار خلال الجلسة التي كان من المفترض أن تكون النهائية، قائلين إنهم سيعقدون جلسة إضافية يوم الثلاثاء المقبل للنظر في طلب الحكم الذي قدمه المستشار الخاص "جو أون سوك" وبيان "يون" النهائي.وقد حظيت جلسة اليوم الجمعة بمتابعة كثيفة، حيث كان من المتوقع أن يطلب فريق المحامي الخاص أحد أنواع العقوبات الثلاثة التي يسمح بها القانون لزعيم التمرد، وهي الإعدام أو السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة أو بدونها.وقد اتُهم "يون" في يناير الماضي بتزعم التمرد من خلال إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر 2024.وكان من المتوقع أن تستمر الجلسة حتى وقت متأخر من الليل، حيث كان من المقرر أن يدلي 8 متهمين، بمن فيهم الرئيس المخلوع "يون"، ببياناتهم النهائية وأن يقدم محاموهم المرافعات الختامية.ومن بين المتهمين وزير الدفاع السابق "كيم يونغ هيون" ورئيس وكالة الشرطة الوطنية السابق "جو جي هو"، المتهمان بالقيام بدور رئيسي في التمرد من خلال مشاركتهما في تنفيذ الأحكام العرفية لفترة وجيزة.