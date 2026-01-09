شقيقة الزعيم الكوري الشمالي تطالب سيول بتوضيح حول اختراق المجال الجوي

Photo : KCNA / Yonhap News

طالبت "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، حكومة كوريا الجنوبية بتقديم توضيح مفصل بشأن مزاعم اختراق المجال الجوي بطائرات مسيّرة مؤخرا، مؤكدة أن طائرات مسيّرة كورية جنوبية انتهكت المجال الجوي لكوريا الشمالية بشكل واضح.وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أمس الأحد، قالت كيم إن القضية الأساسية لا تكمن فيما إذا كانت الطائرات المسيّرة تُشغّل من قبل الجيش أو المدنيين، وأضافت أنها تُقدّر شخصيا وزارة الدفاع الكورية الجنوبية لتأكيدها عدم وجود نية لاستفزاز كوريا الشمالية، لكنها حذّرت من أن أي استفزاز سيؤدي إلى "أوضاع خطيرة".وجاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد من نفي وزارة الدفاع الكورية الجنوبية مزاعم بيونغ يانغ باختراق طائرات مسيّرة كورية جنوبية المجال الجوي لكوريا الشمالية يوم الأحد الماضي وفي سبتمبر من العام الماضي. وقالت الوزارة إنه لم يتم تحليق أي طائرات مسيّرة عسكرية في تلك التواريخ، وأنها ستُجري تحقيقات لمعرفة ما إذا كانت طائرات مسيّرة مدنية قد تكون متورطة، مؤكدة مجددا عدم وجود نية لاستفزاز بيونغ يانغ. وأمر الرئيس لي جيه ميونغ بإجراء تحقيقات مشتركة بين الجيش والشرطة للتحقق مما إذا كان مدنيون مسؤولين عن تشغيل الطائرات المسيّرة.