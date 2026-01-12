صادرات مستحضرات التجميل الكورية تسجل رقما قياسيا في عام 2025

Photo : YONHAP News

بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية من مستحضرات التجميل مستوى قياسيا في العام الماضي 2025.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن وزارة سلامة الأغذية والأدوية يوم الجمعة، ارتفعت صادرات كوريا من مستحضرات التجميل بنسبة 12.3% مقارنة بعام 2024 لتصل إلى 11.4 مليار دولار أمريكي في العام الماضي.وسجلت الصادرات الشهرية أرقاما قياسية على مدار العام، حيث شهد شهر سبتمبر لأول مرة تجاوز قيمة الشحنات مستوى 1.1 مليار دولار أمريكي، بعد أن قفزت بنسبة 26% على أساس سنوي لتصل إلى 1.15 مليار دولار أمريكي.وبلغت قيمة الصادرات في النصف الثاني من العام الماضي 5.9 مليار دولار، بزيادة نسبتها 9.3% مقارنة بالعام الأسبق، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال فترة ستة أشهر.وكانت الولايات المتحدة أكبر سوق لتلك الصادرات بمقدار 2.2 مليار دولار، وتلتها الصين واليابان، حيث استحوذت أكبر عشرة أسواق على أكثر من 70% من إجمالي الصادرات.وتوسع عدد وجهات التصدير من 172 دولة في عام 2024 إلى 202 دولة في العام الماضي، مما يعكس تنوعا متزايدا نحو أوربا والشرق الأوسط ومناطق أخرى خارج الولايات المتحدة والصين.