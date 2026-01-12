كوريا تسعى للريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي الفيزيائي

Photo : YONHAP News

تعهدت حكومة كوريا الجنوبية بتوجيه سياسات الدعم نحو الذكاء الاصطناعي الفيزيائي، الذي يدمج الذكاء الاصطناعي مع الآلات مثل الروبوتات والسيارات، بهدف جعل كوريا رائدة عالميا في هذا المجال.وفي استراتيجية النمو التي أعلنتها الحكومة يوم الجمعة، حددت وزارة الاقتصاد والمالية خطة لجعل عام 2026 عاما لتركيز الاستثمارات في التحول الجذري للذكاء الاصطناعي، بما يُمكّن معدل النمو المحتمل للبلاد من التعافي من نطاق 1% الحالي.وسوف تُسرّع الحكومة جهودها لإنشاء بنية تحتية، مثل مركز الحوسبة الوطني للذكاء الاصطناعي وشركة متخصصة تعتزم تأسيسها بالتعاون مع القطاع الخاص. وتدعو الخطة إلى بدء أعمال إنشاء المركز خلال العام، على أن يركز دعم الذكاء الاصطناعي الفيزيائي على الروبوتات والسيارات وبناء السفن والأجهزة المنزلية والطائرات المسيّرة والمصانع وأشباه الموصلات.وسوف تسعى الحكومة الكورية جاهدة لتنفيذ مشروع لتطوير روبوتات شبيهة بالبشر، وإنشاء مدينة نموذجية لبرامج تجريبية للقيادة الذاتية، وزيادة عدد المصانع الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي من 120 مصنعا حاليا إلى 430 مصنعا.وفي قطاع الخدمات، سيُعتمد الذكاء الاصطناعي مبدئيا في ثلاثة مجالات إدارية تشهد أعلى طلب، وهي: التوظيف، ودفع الضرائب، ومراجعة الأدوية الجديدة.