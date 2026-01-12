نسبة كبار السن بين الكوريين المغتربين تصل إلى 25% لأول مرة

Photo : YONHAP News

بلغت نسبة كبار السن بين الكوريين المغتربين 25% لأول مرة.وأوضح تقرير صادر عن وزارة الداخلية الكورية يوم السبت أنه من بين حوالي 89 ألف كوري مغترب يحملون الجنسية الكورية الجنوبية حتى شهر ديسمبر الماضي، بلغت نسبة من هم في سن 65 عاما فأكثر 25%، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالشهر الأسبق.وتُعد هذه النسبة الأعلى منذ أن بدأت الوزارة في إدراج الكوريين المغتربين ضمن بياناتها السكانية في يناير 2015.وكانت نسبة من هم في سن 65 عاما فأكثر قد بلغت 20.2% من الكوريين المغتربين في عام 2021، أي قبل ثلاثة أعوام من دخول كوريا الجنوبية رسميا في فئة المجتمعات ذات نسبة كبار السن المرتفعة.وأوضح "إيم دونغ جين" رئيس الجمعية الكورية لسياسات وإدارة الهجرة أن هذا الاتجاه يرجع إلى زيادة الهجرة بين المتقاعدين، بينما نصحت البروفسورة "كو هيه يونغ" من جامعة "هان يانغ سايبر"، الحكومة بوضع سياسات مُخصصة لكبار السن المقيمين في الخارج، بما يتناسب مع بلدان إقامتهم.