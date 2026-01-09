الحزب المعارض الرئيسي يغير اسمه قبل الانتخابات المحلية في يونيو

Photo : YONHAP News

قرر حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي تغيير اسمه، لأول مرة منذ حوالي 5 سنوات ونصف، قبل الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها يوم الثالث من شهر يونيو القادم.وصرح الأمين العام للحزب "تشونغ هي يونغ" بأن القرار حصل على موافقة المجلس الأعلى للحزب في اجتماعه اليوم الاثنين.ومن المتوقع اعتماد الاسم الجديد لحزب قوة الشعب بشكل نهائي في شهر فبراير القادم بعد سلسلة من الخطوات، منها إجراء استطلاع للرأي على أعضاء الحزب، ودعوة الجمهور لتقييم مقترحات لاسم الحزب، ومراجعة دستور الحزب.ويأتي هذا القرار بعد إجراء استطلاع للرأي خلال الفترة من يوم التاسع وحتى الحادي عشر من يناير بين أعضاء الحزب المسددين لاشتراكاتهم، والذي أظهر تأييد الأغلبية لتغيير الاسم.وكان رئيس حزب قوة الشعب "جانغ دونغ هيوك" قد أعلن سابقا أن الحزب سيمضي قدما في تغيير اسمه بعد استطلاع للرأي بين جميع أعضائه.