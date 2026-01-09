المتوسط الفردي للديون الأسرية في كوريا يسجل رقما قياسا بـ97 مليون وون

Photo : YONHAP News

ارتفع متوسط الرصيد الفردي للديون الأسرية في كوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي بلغ 97 مليون وون، أي ما يعادل حوالي 66 ألف دولار، مما يسلط الضوء على تزايد المخاوف بشأن الديون الأسرية.وأوضح تقرير قدمه البنك المركزي الكوري للنائب البرلماني "باك سونغ هون" من حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، اليوم الاثنين، أن متوسط الرصيد الفردي للشؤون الأسرية المستحقة لكل مدين قد بلغ 97.21 مليون وون حتى الربع الثالث من العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أن بدأ البنك المركزي جمع البيانات ذات الصلة في عام 2012.وشهد هذا الرقم ارتفاعا لـ9 أرباع سنوية متتالية منذ نهاية الربع الثاني من عام 2023، وهو أعلى بأكثر من مليونيْ وون مقارنة بالعام الأسبق.كما ارتفع إجمالي أرصدة الديون الأسرية لـ6 أرباع سنوية متتالية منذ نهاية الربع الأول من عام 2024، متجاوزا مستوى 1900 تريليون وون للمرة الأولى في نهاية الربع الثالث من العام الماضي.وحذر النائب البرلماني "باك" من أنه في ظل تقييد السياسات النقدية بسبب ضعف الوون أمام الدولار الأمريكي، فإن تصاعد الديون الأسرية يضغط على الاستهلاك، ويتسبب في تباطؤ المبيعات لدى الأعمال التي يديرها العاملون لحسابهم الخاص، مما يزيد من تدهور أوضاع الاقتصاد الحقيقي.