الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

العلوم

استمرار تساقط الثلوج والأمطار في المنطقة الوسطى صباح اليوم الثلاثاء

Write: 2026-01-13 09:30:04

استمرار تساقط الثلوج والأمطار في المنطقة الوسطى صباح اليوم الثلاثاء

Photo : YONHAP News

استمر تساقط الثلوج والأمطار في المنطقة الوسطى من كورياحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بينما ستشهد مناطق أخرى تساقطا خفيفا للثلوج أو الأمطار.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أمس الاثنين تساقط ما بين 2 و7 سنتيمترات من الثلوج في الأجزاء الشمالية من مقاطعة كيونغ كي، وما بين 3 و8 سنتيمترات في المناطق الداخلية والجبلية من مقاطعة كانغ وان اليوم الثلاثاء.
وحاليا هناك تحذير من تساقط كثيف للثلوج في هذه المناطق.
وسوف تتراوح درجات الحرارة الصغرى صباح اليوم بين 8 و5 درجات مئوية تحت الصفر، أي أعلى بست إلى 9 درجات من أمس الاثنين، لكن من المتوقع أن يكون الطقس شديد البرودة مع هبوب رياح قوية.
وسوف تتراوح درجات الحرارة العظمى بعد الظهر بين ست وثماني درجات تحت الصفر، أي أقل بدرجة إلى أربع درجات من أمس الاثنين.



قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;