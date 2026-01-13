لجنة التشريع والقضاء تُقرّ مشروع قانون جديد لفريق التحقيقات الخاص

Photo : YONHAP News

وافقت لجنة التشريع والقضاء في البرلمان الكوري على مشروع قانون لإنشاء فريق تحقيقات خاص للتحقيق في الادعاءات التي لم يُبتّ فيها بعد ثلاثة تحقيقات أجراها فرق تحقيقات خاصة بشأن سوء السلوك في عهد إدارة الرئيس السابق يون صوك يول.وأقرت اللجنة مشروع القانون أمس الاثنين خلال جلسة عامة برئاسة نواب من الحزب الديمقراطي الحاكم. وفي المقابل، غادر نواب من حزب قوة الشعب، حزب المعارضة الرئيسي، قاعة المؤتمرات احتجاجا ولم يشاركوا في التصويت.ومن المقرر عرض مشروع القانون في جلسة عامة يوم الخميس.وينص القانون على تعيين فريق خاص جديد لمواصلة التحقيقات في الادعاءات.ولم تتمكن الفرق الثلاثة من حسم المسائل في أثناء التحقيقات في قرار يون بإعلان الأحكام العرفية عام 2024، والادعاءات المتعلقة بالسيدة الأولى السابقة كيم كون هي، والتعامل مع قضية وفاة أحد جنود مشاة البحرية خلال عملية بحث عام 2023.وسوف يكون أمام الفريق المنتظر مدة تصل إلى 90 يوما للتحقيقات، مع إمكانية تمديد واحد لمدة 30 يوما لا يتطلب موافقة، وآخر يتطلب موافقة رئاسية.