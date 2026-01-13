الحكومة تدرس اقتراحا كوريا شماليا لإجراء تحقيق مشترك بشأن الطائرات المسيّرة

Photo : YONHAP News

صرح وزير الدفاع الكوري الجنوبي "آن كيو باك" بأن الحكومة تدرس التواصل مع كوريا الشمالية عبر قيادة الأمم المتحدة بشأن اقتراح إجراء تحقيق مشترك بناء على ادعاء كوريا الشمالية باختراق طائرات مسيّرة كورية جنوبية مجالها الجوي.وكشف آن عن هذه الخطط أمس الاثنين أمام لجنة التشريع والقضاء في البرلمان، ردا على سؤال من النائب "باك جي وان" عضو الحزب الديمقراطي الحاكم، حول ما إذا كانت الحكومة ستقدم مثل هذا الاقتراح بمجرد استلامها الطائرات المسيّرة من كوريا الشمالية.وفيما يتعلق باحتمالية تورط طائرات مسيّرة مدنية، قال آن إن الحكومة تعتقد ذلك.وتأتي تصريحات آن في نفس اليوم الذي شُكّل فيه فريق عمل لإجراء تحقيقات مشتركة بين الجيش والشرطة في ادعاءات كوريا الشمالية، التي كانت قد أعلنت يوم السبت أنها أسقطت طائرة مسيرة كورية جنوبية في سبتمبر وأخرى في 4 يناير، بعد أن انتهكت الطائرات المسيرة مجالها الجوي.