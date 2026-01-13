الرئيس لي يجتمع مع قيادات الأحزاب السياسية على مأدبة غداء يوم الجمعة

Photo : YONHAP News

وجّه الرئيس لي جيه ميونغ دعوة إلى قادة ورؤساء التكتلات البرلمانية للأحزاب السياسية السبعة الرئيسية في كوريا لحضور مأدبة غداء يوم الجمعة.ووفقا لما صرّح به "كيم بيونغ اوك" السكرتير الرئاسي للشؤون السياسية، أمس الاثنين، ستشهد مأدبة الغداء تبادلا للآراء حول توجهات شؤون الدولة في العام الجديد، ومناقشة للتعاون بين الجانبين الحاكم والمعارض لتحقيق الانتعاش الاقتصادي.وأضاف أنه من المتوقع أن يطلب الرئيس الدعم لإجراء تغييرات ملموسة هذا العام، ووضع الأسس اللازمة لانطلاقة البلاد نحو الأمام.وأكد كيم أنه لن تكون هناك حدود لموضوعات النقاش، كما أشار إلى أن حزب "قوة الشعب"، حزب المعارضة الرئيسي، لم يُصدر ردا بعد بشأن حضور قيادته لمأدبة الغداء، لكن جميع رؤساء اللجان وقادة التكتلات البرلمانية سيحضرون، باستثناء رئيس حزب الإصلاح "لي جون صوك" الذي لديه مهام خارجية.