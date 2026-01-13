الحكومة الكورية تصدر إشعارات تشريعية لمشروعَيْ قانون لتفكيك النيابة العامة

Photo : YONHAP News

أصدرت الحكومة الكورية إشعارات تشريعية لمشروعَي قانون تأمل أن يُقرّهما البرلمان في فبراير القادم، يُجيزان إنشاء هيئتين جديدتين قبل إلغاء النيابة العامة الحالية في أكتوبر بموجب خطة إعادة تنظيم الحكومة.وينص مشروعا القانونين، اللذان قدمهما أمس الاثنين فريق العمل المعني بإصلاح النيابة العامة، على إسناد تسع فئات رئيسية من الجرائم إلى هيئة جديدة للتحقيق في الجرائم الخطيرة. وتتركز هذه القضايا على الفساد، والجرائم الاقتصادية، وجرائم المسؤولين العموميين، والانتخابات، والصناعات الدفاعية، والكوارث الكبرى، والمخدرات، والتمرد ودعم العدوان الأجنبي، والجرائم الإلكترونية.وسوف تركز الهيئة الجديدة، التي ستكون تحت إشراف وزير الداخلية، على الجرائم غير العنيفة بواسطة رجال الأعمال وذوي النفوذ، المرتبطة مباشرة بالمصلحة الوطنية والتي قد يكون لها تأثير خطير على الحياة اليومية للمواطنين. أما الهيئة الثانية، التي ستشرف عليها وزارة العدل، فستكون مسؤولة عن رفع الدعاوى ومتابعتها، بينما سيُمنع المدعون العامون فيها من المشاركة في التحقيقات الجنائية. وقد يواجه المدعون العامون المدانون بالانخراط في أنشطة سياسية عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى تعليق تراخيصهم. وفي الوقت نفسه، لم يُحدد نطاق سلطة المدعين العامين على التحقيقات التكميلية في مشروع القانون، ومن المتوقع أن يتطلب الأمر مزيدا من النقاش، نظرا لأنه نقطة خلافية.