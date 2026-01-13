الرئيس لي ينأى بكوريا الجنوبية عن التوترات الصينية اليابانية قبيل القمة مع تاكايتشي

Photo : YONHAP News

سيعقد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" مباحثات قمة مع رئيسة الوزراء اليابانية "ساناي تاكايتشي" اليوم الثلاثاء في محافظة نارا، مسقط رأس رئيسة الوزراء، وذلك عقب زيارته الرسمية للصين الأسبوع الماضي.وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كي" قبيل رحلته إلى اليابان أمس الاثنين، سعى لي إلى النأي بكوريا الجنوبية عن التوترات المتصاعدة بين الصين واليابان بشأن تايوان، مؤكدا أن هذه القضية هي في جوهرها شأن بين بكين وطوكيو، وليست من شأن سيول التدخل فيها، مشيرا إلى أنه نقل إلى الرئيس الصيني "شي جين بينغ" خلال قمتهما الأسبوع الماضي أن كوريا الجنوبية تُولي أهمية لعلاقتها مع اليابان بقدر أهمية علاقاتها مع الصين. وأضاف أن المواجهة بين الصين واليابان غير مرغوب فيها لتحقيق السلام والاستقرار في شمال شرق آسيا، وأعرب عن أمله في أن يحل البلدان خلافاتهما عبر الحوار.كما أشار الرئيس إلى أن قضية واردات المأكولات البحرية اليابانية قد تُثار خلال قمته مع تاكايتشي، واصفا إياها بالتحدي طويل الأمد الذي يجب معالجته. ومع إقراره بأن المخاوف العاطفية والمتعلقة بالثقة لدى الشعب الكوري الجنوبي تُعيق تحقيق تقدم سريع، أكد على ضرورة معالجة هذه المسألة، لا سيما مع سعي سيول إلى تعاون اليابان للانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والتقدمية للمشاركة عبر المحيط الهادئ.