وزير التجارة الكوري يوضح للمسؤولين الأمريكيين قانون تنظيم المنصات

قدّم "يو هان كو" وزير التجارة الكوري شرحا حول أهداف قانون تنظيم المنصات الرقمية في كوريا الجنوبية، للأوساط السياسية في الولايات المتحدة أمس، من أجل إزالة أي سوء تفاهم بشأنه.والتقى الوزير الكوري الذي كان قد وصل إلى واشنطن أول من أمس، بعضو الكونغرس "دارل عيسى" في واشنطن، الذي كان قد أعرب مؤخراً عن انتقادات حادة لكوريا الجنوبية بسبب فرض تشريع ينظم المنصات الرقمية، معتبرا ذلك لوائح معادية للولايات المتحدة بهدف التمييز ضد الشركات الأمريكية.وفي ظل تزايد الاستياء القوي من قبل الإدارة الأمريكية والكونغرس تجاه "تعديل قانون شبكة المعلومات والاتصالات" الذي أقره البرلمان الكوري في أواخر العام الماضي، و"قانون المنصات عبر الإنترنت" الجاري العمل عليه حاليا، باعتبارهما تشريعات تستهدف الشركات الأمريكية، جاءت هذه الخطوة للالتقاء بأبرز النواب المتشددين الأمريكيين لشرح الأهداف الحقيقية للتشريعات الكورية ومحاولة تهدئة الأوضاع.كما التقى الوزير يو أيضا بشركة محاماة أمريكية تتلقى الحكومة الكورية استشارات منها، ونظم جلسة مائدة مستديرة مع مسؤولين من مجموعات المصالح الأمريكية المعنية بالقطاع الرقمي والتجارة من أجل شرح أهداف تلك التشريعات.ويخطط الوزير الكوري اليوم أيضا للاتصال بنواب أمريكيين يعارضون توجهات كوريا في دفع السياسات المتعلقة بالتنظيم الرقمي، ويسعى أيضا للالتقاء بنظيره الأمريكي "جيميسون غرير".