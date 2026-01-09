اجتماع وزاري للولايات المتحدة وحلفائها لتعزيز سلاسل توريد المعادن الرئيسية

Photo : KBS News

صرحت وزارة المالية الأمريكية بأن الوزير "سكوت بيسنت" عقد اجتماعا لوزراء مالية عدد من الدول الحليفة للولايات المتحدة أمس، من أجل مناقشة سبل استقرار وتنويع سلاسل توريد المعادن الأساسية بما في ذلك العناصر النادرة، حيث تسعى حكومة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لتوحيد جبهة حلفائها الرئيسية، بما في ذلك كوريا الجنوبية، من أجل تعزيز سلاسل توريد المعادن الأساسية التي كانت تعتمد على الصين في استيرادها.وحضر الاجتماع وزراء مالية كوريا الجنوبية وأستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا والهند وإيطاليا واليابان والمكسيك، وممثل الاتحاد الأوربي.وأوضحت الوزارة الأمريكية أن المشاركين في الاجتماع أعربوا عن نيتهم حل نقاط الضعف الرئيسية في سلاسل توريد المعادن الأساسية بوتيرة سريعة.ومن جانبه أعرب الوزير الأمريكي عن اعتقاده بأن سلاسل التوريد أصبحت عرضة للاضطرابات والتلاعب، ودعا الوزراء المشاركين إلى تعزيز مرونة سلاسل التوريد الخاصة ببلادهم.الجدير بالذكر أن حكومة الرئيس ترامب ظلت تحاول التغلب على الصين باستخدام الرسوم الجمركية إلا أن الصين، التي تسيطر على سلاسل توريد المعادن الأساسية عالميا، اتخذت إجراءات لتحويل العناصر النادرة إلى سلاح تجاري.وترى إدارة ترامب أنه من الصعب على الولايات المتحدة تحقيق الاستقلال في سلاسل التوريد الخصاة بها خلال فترة قصيرة، ومن ثم تعمل على التعاون مع الدول الصديقة لها في هذا السياق.وكانت كوريا الجنوبية قد اتفقت على إدراج المعادن الأساسية في مجالات الاستثمار عند إبرام اتفاقها التجاري مع الولايات المتحدة.