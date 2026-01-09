الرئيس الكوري يعقد مباحثات مع رئيسة الوزراء اليابانية اليوم

Photo : YONHAP News

سيعقد الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ" مباحثات مع رئيسة الوزراء اليابانية "ساناي تاكايتشي"، في محافطة "نارا"، وهي مسقط رأس تاكايتشي، تلبية لدعوتها، حيث بدأ زيارة رسمية إلى اليابان اليوم وتستمر حتى الغد.وسوف تُعقد أولا مباحثات ثنائية، ثم مباحثات موسعة، وبعد ذلك سيصدر الجانبان بيانا صحفيا مشتركا، قبيل حضور مأدبة عشاء.وتعد هذه المباحثات الخامسة من نوعها منذ تولي الرئيس الكوري منصبه، والثانية منذ تولي رئيسة الوزراء اليابانية منصبها.وأوضح المكتب الرئاسي الكوري أن المباحثات ستتناول سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين، مثل الاقتصاد والاجتماع والثقافة، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.وفي ظل تصاعد التوترات الأخيرة بين الصين واليابان، تتوجه الأنظار لطبيعة الحوار الذي سيدور بين الجانبين الكوري والياباني في هذا الشأن، وما إذا كان سيحدث أي تقدم في مناقشة القضايا التاريخية العالقة بين البلدين.ومن المتوقع أن يقوم الرئيس لي بزيارة غدا للمعلم الثقافي والتاريخي "معبد هوريوجي" ضمن فعاليات تعزيز الروابط الودية بين البلدين، كما سيعقد لقاء مع عدد من أعضاء الجالية الكورية هناك، قبل أن يختتم زيارته ويعود إلى سيول.