استئناف جلسة المرافعات الختامية في محاكمة الرئيس السابق يون

Photo : YONHAP News

استُؤنفت اليوم جلسة المرافعات الختامية ضمن محاكمة المتهمين في قضية التمرد، بمن في ذلك الرئيس السابق "يون صوك يول".وبدأت محكمة سيول المركزية الجلسة في الساعة التاسعة والنصف صباحا، للنظر في قضية التمرد التي يُحاكم فيها 8 متهمين، من بينهم الرئيس السابق يون، ووزير الدفاع السابق "كيم يونغ هيون" ومدير الشرطة السابق "جو جي هو".وكانت المحكمة قد بدأت الجلسات الختامية يوم التاسع من شهر يناير الجاري، إلا أن فحص الأدلة المستندية من قبل فريق الدفاع عن الوزير السابق كيم استغرق وحده حوالي 8 ساعات، مما أدى إلى تأخير الإجراءات وتحديد موعد إضافي اليوم.ومن المتوقع أن تشهد جلسة اليوم فحص الأدلة المستندية والمرافعات الخاصة بالرئيس السابق يون، وتليها مطالبة فريق التحقيقات الخاص بالعقوبات المستحقة للمتهمين الثمانية، ثم الإدلاء بالتصريحات الختامية للمتهمين.ونظرا لأن فريق الدفاع عن الرئيس السابق يون قد توقع مسبقا أن تستغرق عملية فحص الأدلة والمرافعات فقط ما بين 6 إلى 8 ساعات، فمن المرجح أن تطول جلسة اليوم أيضا، كما أعد الرئيس السابق يون تصريحات ختامية تصل إلى حوالي 40 صفحة.وكان فريق التحقيقات الخاص قد عقد اجتماعا في الثامن من الشهر الجاري لأكثر من 6 ساعات لتحديد مدة العقوبة المطلوبة بحق المتهمين.الجدير بالذكر أن العقوبات القانونية المقررة بتهمة قيادة التمرد تنحصر في 3 خيارات فقط، وهي: الإعدام أو السجن أو السجن مع الأشغال الشاقة.